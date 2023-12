McDonald’s change la recette de son célèbre Big Mac

« LE burger culte, disponible dans de nombreux pays du monde ». « Il a traversé les années et reste un indétrônable des burgers McDo. Le secret de ce burger ? La simplicité de ses ingrédients, ses deux étages de saveurs, et bien entendu une sauce reconnaissable entre mille ! », décrit même le géant américain sur son site.

Mais McDo a revu la recette de son sandwich phare. Après sept ans d’essai et un test en Australie, la recette du Big Mac va être modifiée dans le monde entier. Au total, ce sont 50 caractéristiques qui vont évoluer. La quantité de sauce sera plus importante avec 14 g au lieu de 9, mais aussi le pain (désormais au beurre) qui sera plus épais « pour mieux garder la chaleur », avec des graines de sésames « dispersées de manière plus aléatoire pour un look fait maison ».

De nombreuses autres modifications, moins visibles, se dérouleront en cuisine. Par exemple, les steaks hachés seront désormais cuits par six et non par huit, « pour appliquer moins de pression sur les viandes et leur permettre de conserver leur jus », note le Wall Street Journal.

La date de commercialisation pour la marché français n’a pas encore été dévoilée.