Mais comment bien choisir son fromage à raclette ?

C’est le plat préféré des Français en 2021, selon un sondage de Sociovision. Avec la chute des températures, la raclette fait son grand retour. Mais pour faire une bonne raclette, pas question de laisser les choses au hasard.

Une bonne raclette est avant tout « crémeuse, onctueuse, a un bel aspect, une belle couleur », a expliqué Eddy Baillifard, connu dans le milieu comme le « pape de la raclette ». Bien évidemment, l’ingrédient phare est le fromage. Il est recommandé de choisir un fromage qui dispose d'une Indication géographique protégée (IGP), signe d'excellence, mais également d'un savoir-faire régional qui perdure depuis des siècles.

En termes de prix, « il ne faut pas être avare sur la raclette », rappelle Yannick, fromager à la boutique Thomas Artisan à Paris, auprès BFMTV. Selon lui, il faut compter entre six et huit euros de plus qu'en supermarché si on achète son fromage chez un artisan. En termes de quantité, « généralement, on conseille 250 grammes par personne », indique Yannick.

Raclette nature, poivrée, truffée, au Brézain ou encore à Ail des ours … L’important est aussi de varier les plaisir. Pour l'accompagner au mieux, Les Échos recommandent de choisir un vin du terroir, « jeune aux arômes primaires et fruités » et de « privilégier la fraîcheur ».