Lutte contre les déchets plastiques : Coca-Cola va tester des bouteilles en papier

Coca-Cola bouteille en papier recyclage

La firme de soda Coca-Cola va tester en Hongrie des bouteilles conçues en papier afin de réduire sa pollution plastique, selon des informations de Sud-Ouest. La multinationale va lancer en Hongrie dès le deuxième trimestre un test auprès de 2.000 consommateurs. Ces derniers vont ainsi tester les toutes premières bouteilles en papier du soda le plus célèbre au monde.

Ces bouteilles ont été développées par des scientifiques du centre de recherche et développement de Coca-Cola à Bruxelles associés à la société danoise The Paper Bottle Company (Paboco).

Ce prototype de bouteille est donc constitué d’une coque en papier extra-solide qui résiste au gaz carbonique dissout dans les sodas, qui exerce une pression. Pour que la bouteille soit plus résistante, le moulage des fibres de papier a été réalisé en une seule fois, sans jointures, a précisé Michael Michelsen, directeur commercial de l'entreprise auprès de la BBC.

Les chercheurs ont néanmoins dû utiliser un peu de plastique pour le bouchon et réaliser la doublure à l'intérieur de la bouteille. Le plastique utilisé « est fabriqué à partir de plastique recyclé à 100% qui peut être recyclé à nouveau après utilisation », selon les précisions de Stijn Franssen, responsable de l'innovation en matière d'emballage pour la R&D EMEA chez Coca‑Cola, qui travaille sur le projet, d’après des informations de CNews.

Coca-Cola a publié un communiqué :

« Le prototype actuel consiste en une coque en papier avec une couche intérieure en plastique et un bouchon en plastique recyclable. L’objectif ultime est de mettre au point une bouteille qui puisse être entièrement recyclée comme du papier ».

Coca-Cola est accusé par Greenpeace d’être le plus gros pollueur mondial avec trois millions de tonnes de plastique produites par an. Coca-Cola s’est donc fixé ces dernières années plusieurs objectifs afin de ne plus trôner en haut de ce classement.

En Europe occidentale, la firme a donc décidé de collecter 100% de ses emballages d’ici 2025 et de s’engager à ce que tous ses emballages en plastique contiennent au moins 50% de matériaux recyclés d’ici 2023.