«LOL » sur Amazon : Blanche Gardin refuse d’être « payée 200 000 euros pour une journée de travail »

Pour la prochaine saison de LOL sur Amazon, l’humoriste Blanche Gardin a décliné l’invitation pour la future saison, comme elle l’a expliqué sur son compte Facebook avec un ton qui lui est propre : « Très très cher Monsieur Bezos, je suis au regret de devoir refuser votre invitation à participer à la prochaine saison du jeu « LOL : Qui rit sort ! » diffusé sur votre plateforme d’Amazon. »

La comédienne a surtout profité de l’occasion pour tacler sévèrement la plate-forme de diffusion, notamment sur le prix proposé aux participants à l’émission. « Je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne », lance cash Blanche Gardin, sans que l’on puisse vous confirmer le cachet touché par les humoristes présents cette saison. Selon nos informations, l’an dernier, une personnalité s’était vu proposer un cachet avoisinant les 100 000 euros.

Celle qui s’est fait connaître dans toute la France grâce à son spectacle « Il faut que je vous parle » termine son cinglant message comme elle l’a commencé. « Si toutefois, me lisant, vous tombiez des nues, ou de l’espace (…) et que ça vous donne envie de repenser entièrement votre entreprise, alors peut-être que vous pourriez me réinviter ultérieurement », conclut finalement Blanche Gardin, avant de finir toute en ironie : « Et que je pourrais accepter. Lol. »