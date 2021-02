Uber Eats

En 2019 en France, plus de 200 millions de repas ont été livrés par les acteurs du secteur de la restauration livrée à domicile. En considérant que pour un repas livré, 3 à 4 emballages sont utilisés, cela représente au bas mot plus de 600 millions d’emballages à usage unique qui terminent dans nos poubelles consate une charte signée par les entreprises du secteur et le ministère de la Transition écologique.

L'objectif de cette charte signée par 19 acteurs du secteur (dont Uber Eats, et Deliveroo, ainsi que des fabricants et des fourisseurs d'emballage) est de réduire les contenants et emballages en plastique à usage unique, dans le but d’atteindre 50% des emballages livrés sans plastique à usage unique d’ici le 1er janvier 2022 et 70% d’ici le 1er janvier 2023.

Il s'agit aussi de bannir les sacs en plastique utilisés par les restaurants pour la livraison d’ici le 1er janvier 2023

Cette charte prévoit l'obligation d’utiliser de la vaisselle et des contenants réutilisables à compter de la même date pour les repas et boissons consommés dans l’enceinte des établissements de restauration.