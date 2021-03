Les gènes de monstres marins vieux de 500 millions d'années vivent en nous

Recherche

Il y a plus d'un demi-milliard d'années, des créatures marines sans tête qui ressemblaient à des feuilles, des larmes et des bobines de corde parcouraient les mers primitive explique Livescience

Bien que ces animaux primordiaux ne nous ressemblent en rien, certains de nos gènes les plus importants pourraient être des reliques vieilles de 555 millions d'années de ces créatures perdues depuis longtemps, selon une nouvelle étude américaine conduite par Scott Evans, chercheur post-doctoral à Virginia Tech.

L'étude a révélé que les animaux les plus anciens et les plus primitifs de la Terre pouvaient avoir des gènes codant pour la symétrie corporelle, les organes sensoriels et le système immunitaire qui existent encore aujourd'hui.