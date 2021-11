Les fabricants n'ont plus l'obligation de fournir des écouteurs avec les smartphones

Les boîtes de smartphones vont s'alléger un peu. Comme le rapporte le site Frandroid, une proposition de loi visant à "réduire l’empreinte environnementale du numérique en France", votée par le Parlement, vient de supprimer l'obligation pour les fabricants d'y inclure des écouteurs. Ils devront simplement faire en sorte que des écouteurs compatibles soient mis à votre disposition dans le commerce pendant une période minimale.

Cette règle, spécifiquement française, datait de 2010. Elle avait pour but de permettre aux utilisateurs de limiter l’exposition aux émissions radioélectriques grâce à des kits mains-libres. La suppression de cette mesure répond à un impératif écologique, explique à Frandroid le sénateur de l’Ain, Patrick Chaize (Les Républicains), à l’origine de la loi. "Les écouteurs filaires, fournis de manière systématique avec les smartphones, constituent une source importante de gaspillage, alors même que le marché des écouteurs et systèmes d'écoute de meilleure qualité, filaires ou sans fil, est en expansion", explique-t-il. Dit autrement : les écouteurs fournis, de moins bonne qualité que ceux achetés par les utilisateurs, n'étaient jamais utilisés.

En outre, le sénateur rappelle que "les instances d’expertise internationale, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont jusqu’à présent réfuté l’existence d’un lien de cause à effet établi entre une exposition aux champs électromagnétiques produits par les téléphones portables et des pathologies chroniques". Cette obligation de fournir des écouteurs pour raison de santé était donc difficillement justifiée.

