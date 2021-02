Les Daft Punk annoncent leur séparation après 28 ans de carrière

Les Daft Punk arrivent sur le tapis rouge des 56e Grammy Awards au Staples Center de Los Angeles, le 26 janvier 2014. Le duo de DJ français vient de se séparer officiellement.

Les Daft Punk se séparent. Le duo de DJ français mondialement connu et formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo en 1993 a annoncé à la surprise générale sa séparation ce lundi 22 février. Ils ont annoncé la fin de leur collaboration à travers une vidéo intitulée "Epilogue". L'annonce a rapidement été confirmée par leur représentante Kathryn Frazier auprès des sites Pitchfork et Variety. La raison de cette séparation n'a pas été officiellement communiquée.

Dans cette vidéo de près de huit minutes, extraite de leur film "Electroma" sorti en 2006, les deux artistes apparaissent une dernière fois de manière officielle pour leur public. L'un des deux artiste enclenche un compte à rebours d'une minute en appuyant sur un bouton situé dans le dos de l'autre. Ce dernier entame une ultime marche avant d'exploser à l'issue des soixante secondes. Le message "Daft Punk 1993-2021" apparaît ensuite.

L’empreinte de Daft Punk sur la musique électronique restera majeure. Ils étaient les représentants du courant de la "french touch", des DJ français, comme Laurent Garnier, David Guetta, Mr. Oizo ou bien encore Justice qui ont révolutionné les codes de la musique électronique et fait danser des générations entières de mélomanes.

Les Daft Punk avaient également maqué leur public avec des projets artistiques originaux comme le clip de leur tube "Around the World", réalisé par Michel Gondry ou bien encore à travers le film d’animation "Interstella 5555" ainsi qu’avec les clips accompagnant l’album "Discovery". Réalisé par Kazuhisa Takenouchi et par le studio Toei Animation, co-réalisé par Bernard Deyriès, "Interstella 5555" alliait le graphisme de Leiji Matsumoto, dessinateur d’Albator et la musique de Daft Punk de l’album "Discovery".

Les Daft Punk ont également connu un immense succès planétaire ces dernières années lors de leur partenariat artistique avec Pharrell Williams pour le titre "Get Lucky".

