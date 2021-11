Les albatros, connus pour leur monogamie, divorcent à cause du changement climatique

Albatros

Le changement climatique et le réchauffement de l'eau de mer perturbe la vie amoureuse de certains albatros et pourraient les amener à se séparer de leurs partenaires, selon une étude publiée par la Royal Society de Nouvelle-Zélande citée par le Washington Post.

Une eau plus chaude entraîne un déclin de la population de poissons, ce qui signifie que les oiseaux doivent passer plus de temps et voyager plus loin pour se nourrir. Les conditions plus difficiles à leur tour peuvent affecter les niveaux d'hormones et rendre moins probable la survie des poussins.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié une population sauvage de 15 500 couples reproducteurs d'albatros à sourcils noirs dans les îles Falkland sur une période de 15 ans.

En 2017, par exemple, les températures de l'eau de mer en surface étaient inhabituellement élevées et le taux de divorce a atteint près de 8 %.