Léna Situations, Squeezie, Crazy Sally… De nombreuses stars des réseaux sociaux se mobilisent contre l’extrême droite

"Votez et dites à vos proches d'aller voter. Contre l'extrême droite. Contre la xénophobie. Contre l'intolérance", a publié Léna Situations sur son compte Instagram.

"Je sais que c'est relou de se réveiller un dimanche pendant les vacances, mais c'est tellement important que les jeunes aillent voter !" a publié Léna Mahfouf, alias Léna Situations, dans une story postée sur son compte Instagram, au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale. Trois jours plus tard, l'influenceuse a précisé son propos auprès de ses 4,6 millions d'abonnés : "Votez et dites à vos proches d'aller voter. Contre l'extrême droite. Contre la xénophobie. Contre l'intolérance."

Comme elle, des créateurs de contenus, suivis parfois par des milliers, voire des millions de personnes sur YouTube, TikTok, ou Instagram, se mobilisent ces derniers jours, appelant à voter contre l'extrême droite lors des élections législatives anticipées qui auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains.

De toutes les prises de position, c'est sans doute celle de Squeezie qui a le plus marqué. Dans un long message posté le 14 juin sur son compte Instagram, celui qui avait jusqu'ici toujours refusé de parler politique, a appelé "tous les jeunes qui [l]e suivent" – ils sont 19 millions sur YouTube et près de 9 millions sur Instagram – à aller voter et à se mobiliser "contre l'extrême droite et leurs idées".

Au-delà de Squeezie, d’autres influenceurs se sont exprimés de manière plus laconique, mais avec un message tout aussi frontal. A l'image de Mister V, youtubeur et rappeur, qui a invité sa communauté (4,9 millions de personnes sur Instagram) à aller voter mais "pas pour des fafs de merde" (le mot "faf" désigne péjorativement les militants d'extrême droite français). Autre figure des réseaux sociaux, l'influenceuse Paola Locatelli a donné la même consigne à ses 2 millions d'abonnés : "Votez et dites à vos potes d'aller voter. (Et pas pour les fachos !!!!!)", a-t-elle écrit sur Instagram.

Moins installée mais de plus en plus populaire, la vidéaste Crazy Sally, "qui grimpe en flèche dans la toplist des influenceurs" d’après France Inter, a été la première à prendre la parole dès le 9 juin. La jeune créatrice de contenus, bachelière à 15 ans et ex-juriste, a posté à ses 1,2 million d'abonnés une vidéo explicative dans laquelle elle décrypte la stratégie de dédiabolisation du RN et appelle à faire en sorte que le prochain Premier ministre "ne soit pas Marine Le Pen".

La mobilisation a également pris des formes plus coordonnées : une soixantaine de créateurs de contenus ont par exemple signé une tribune dans Le Nouvel Obs le 13 juin, appelant à "faire bloc" contre "l'impact et les conséquences du rejet, de l'exclusion et de la haine". "Nous sommes conscients que l'accession de l'extrême droite au pouvoir serait un péril pour nous toutes et tous, et particulièrement pour les plus vulnérables", écrivent Hugo Tout Seul (+ d'un million d'abonnés sur Instagram), Justine Lossa (139 000 abonnés), Johan Reboul (130 000 abonnés) ou encore Marion Escot (117 000 abonnés).

Preuve de l'engouement généralisé des influenceurs, une autre tribune a été publiée lundi sur le Club de Mediapart. Celle-ci rassemble plus de "200 personnalités d'internet" qui appellent à soutenir le Nouveau Front populaire. Parmi les signataires, on retrouve certains streamers français très connus, comme Antoine Daniel, Angle Droit, Horty Underscore, Ken Bogard ou mistermv. Afin de mobiliser, le collectif prévoit notamment "une série d'événements" du 17 au 28 juin, "en particulier sur Twitch", en partenariat "avec le collectif SEED (le Stream emmerde l'extrême droite)".

"Il faut une certaine forme de courage pour s'exprimer sur du contenu politique qui n'est pas son cœur de métier", estime Alexandre Eyries, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. "Certains savent qu'ils vont peut-être s'aliéner une partie de leur communauté, perdre en popularité auprès de ceux qui leur assurent leur train de vie", ajoute le spécialiste auprès de franceinfo.