Légion d’honneur pour Thierry Ardisson : des dizaines de personnalités dénoncent ses « humiliations télévisuelles imposées aux femmes »

Thierry Ardisson a été décoré de la Légion d'honneur.

L’animateur Thierry Ardisson a été décoré de la Légion d’honneur par Emmanuel Macron à l’Elysée ce jeudi pour sa carrière d’animateur et de producteur de cinéma, aux côtés de plusieurs autres personnalités, comme la chanteuse Sheila ou le compositeur Vladimir Cosma. Emmanuel Macron a notamment salué un « personnage d’une liberté totale, provocateur et érudit », allant même jusqu’à le qualifier de « déchiffreur de la modernité ».

Christine Angot a publié une tribune dans Libération. Elle dénonce « la gifle » que représente la distinction d’un homme dont le comportement, avec les femmes notamment, a été plusieurs fois mis en cause.

Selon Christine Angot, « on a changé d’époque. Mais, eux, ils n’ont pas changé d’époque. L’humour-humiliation, c’est le type de service public que la télé française a rendu tous les samedis soir à la société pendant tant d’années, et qui se trouve aujourd’hui honorée des mains du Président ».

Christine Angot a été personnellement ciblée par les moqueries du présentateur par le passé. Elle avait quitté le plateau de l’émission « Tout le monde en parle ».

L’actrice Sara Forestier a elle aussi vivement réagi à la décoration de l’animateur. Selon elle, « La remise de la légion d’honneur à Thierry Ardisson est une honte ». Le passage de Sara Forestier en 2006 sur le plateau de l’émission de Thierry Ardisson, dans le cadre de la promotion de Hell, un film de Bruno Chiche, avait été particulièrement difficile pour l’actrice. Elle avait été interrogée sur sa vie personnelle et intime dans un « quiz Lolita » avec ces questions:

« Tu passes ta langue sur tes lèvres de temps en temps dans la journée ? T’as déjà rendu fou un mec juste pour le plaisir ? T’as déjà traité un mec de mauvais coup ? T’as déjà ri en voyant un mec à poil ? T’as déjà volé le mec d’une copine ? T’as déjà dragué un ami de ton père ? T’as déjà dragué ton père ? ».

Sur les réseaux sociaux, Sara Forestier a exprimé sa colère en voyant aujourd’hui Thierry Ardisson décoré :

« Je me demande ce que représente l’honneur pour l’état français. C’est vrai… c’est tellement honorable de banaliser l’inceste, l’emprise des hommes plus âgés sur des jeunes filles, d’humilier des jeunes filles en les réduisant au statut d’objet sexuel… (…) Je les regarde jouir en gloussant de cette domination et je me dis que notre époque les balayera eux et leur impunité à laquelle ils tentent de s’accrocher en bande organisée. »

L’actrice Judith Godrèche, qui a récemment porté plainte pour viol contre Benoit Jacquot et Jacques Doillon, a partagé la tribune de Christine Angot sur Instagram en y ajoutant son propre commentaire : « Je me pose cette question. Qui sommes-nous ? Et où plaçons-nous notre dignité ? »

Vendredi, plusieurs dizaines de personnalités du monde du cinéma, de la télévision ou de l’édition ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron, indiquant que « les humiliations télévisuelles imposées aux femmes ne méritent pas de médaille ». Dans un long texte, qui déplore le soutien du chef de l’Etat à Thierry Ardisson, mais aussi Gérard Depardieu, ou la remise de la Légion d’honneur à Michel Sardou, les signataires s’interrogent dans Libération sur « la lutte contre les violences faites aux femmes », pourtant déclarée « grande cause » des deux quinquennats ?

Parmi les auteurs de cette lettre figurent Judith Godrèche, Camille Kouchner, Audrey Pulvar, Olivier Assayas, Emmanuelle Béart, Alexandra Lamy, Anna Mouglalis ou bien encore Ludivine Sagnier.