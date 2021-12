New York

New York exige déjà que tous les employés de la ville, dont les pompiers et les policiers, soient vaccinés

La ville de New York a dévoilé lundi son intention d'exiger que les employés de toutes les entreprises privées, des petits restaurants aux multinationales, se fassent vacciner signale le New York Times.

Cette décision s'applique aux 184 000 entreprise de New York. Elle devrait entrer en vigueur le 27 décembre, quelques jours seulement avant le départ du maire Bill de Blasio, qui va céder la place à Eric Adams, son sucesseur, démocrate comme lui.

M. Adams et M. de Blasio sont doncdes alliés politiques, et le maire a déclaré avoir parlé à deux reprises avec M. Adams de cette obligationt ces derniers jours.

M. de Blasio a également annoncé son intention de resserrer les règles en exigeant une dose de vaccin pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et deux doses pour la plupart des personnes âgées de 12 ans et plus.