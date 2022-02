Vague

Les vagues scélérates, du nom de ces vagues gigantesques se formant de façon spontanée et isolée, intriguent les scientifiques depuis que la première d’entre elles a été documentée en 1995. Le jour du nouvel an, une vague d’environ 26 mètres vient frapper la plate-forme pétrolière Draupner, au large des côtes norvégiennes raconte Sciences et Avenir.

En novembre 2020, la vague scélérate (rogue wave en anglais) la plus extrême jamais observée a été localisée au large d’Ucluelet, une bourgade située sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. L'événement, capté grâce à une bouée de mesure, placée à 7 lm au large par l'institut de recherche canadien MarineLabs, a fait l'objet d'une publication (en anglais) le 2 février 2022 dans la revue scientifique Nature.

Avec ses 17,6 mètres, soit la taille d’un immeuble de six ou sept étages, elle n’est pas la plus haute vague scélérate à avoir été répertoriée (certaines ont été mesurées à 34 mètres). Elle bat toutefois un record de proportionnalité : sa taille relative par rapport aux autres vagues qui l'entouraient au moment de sa formation est sans précédent.