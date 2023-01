Harry et Meghan

“ La reine aurait été dévastée '' par les mémoires de Harry, révèle une source proche de la défunte monarque – ajoutant que son entourage est “ presque réconforté '' qu'elle soit décédée avant la sortie du livre qui contient une série de critiques contre la famille royale écrit le Daily Mail.

Harry accuse son frère William de l'avoir agressé physiquement. Harry s'en prend aussi à Kate, l'épouse de son frère, qu'il accuse d'être "froide" et "hostile".

Harry accuse aussi William et Kate de l'avoir incité à se déguiser en nazi lors d'une soirée. La sortie des photos de cette soirée avaient provoqué un scandale.

Harry présente son frère comme son "ennemi juré" , la reine consort Camilla comme une "méchante belle-mère" et Charles comme un "vieil homme" émotionnellement rabougri et inefficace qui emporte toujours son ours en peluche préféré.