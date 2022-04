La française Soeur André est la nouvelle doyenne de l’humanité

Sœur André, nouvelle doyenne de l'Humanité, prie en fauteuil roulant à la veille de son 117e anniversaire dans un EHPAD de Toulon. 10 février 2021

L’annonce a été faite par Hubert Falco, maire de Toulon. Soeur André, née Lucile Randon, a hérité du titre de doyenne de l'Humanité le 19 avril dernier, quand la japonaise Kane Tanaka s’en est allée à l’âge de 119 ans. Née à Alès en 1904, Soeur André était déjà la doyenne des Français depuis le 19 octobre 2017 et des européens depuis le 8 juin 2019.

Soeur André vit actuellement dans un Ehpad de Toulon, où elle a fêté ses 118 printemps le 11 février dernier. Comme à son habitude, elle a célébré l’événement avec un cocktail porto-chocolat !

« Je ne peux plus les supporter, les invités, je suis moins aimable », expliquait récemment la religieuse lors d'une enquête sur ces individus qui défient la science : « J'étais toujours admirée pour ma sagesse et mon intelligence, et maintenant on se moque de moi parce que je suis réfractaire ».

Soeur André a été gouvernante avant de rentrer tardivement dans les ordres, au sein de la compagnie des Filles de la Charité. Elle a travaillé jusqu’à la fin des années 1970, avant de passer 30 ans dans un Ehpad en Savoie puis de rejoindre l'établissement toulonnais dans lequel elle côtoie une quinzaine d'autres religieuses.