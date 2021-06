La Fête du cinéma fait son grand retour avec des séances à 4 euros jusqu’à dimanche

Des spectateurs attendent la projection du film "Les Parfums", le 21 juin 2020 à Paris, suite à la réouverture des salles de cinéma avec l'assouplissement des mesures de confinement.

Après une année d’absence, la Fête du cinéma revient à partir de ce mercredi pour cinq jours, pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Toutes les séances sont au tarif de 4 euros.

En 2020, la Fête du cinéma avait dû être annulée à cause de la crise sanitaire. Le 36e rendez-vous des cinéphiles fait donc son grand retour en 2021. Cet événement débute officiellement en ce mercredi 30 juin, jour de la levée des jauges dans les cinémas notamment, et se poursuit jusqu’au dimanche 4 juillet. L’opération de la Fête du cinéma dure donc un jour de plus cette année que lors des éditions précédentes.

Pendant ces cinq jours, il est donc possible d’aller voir tous les films à l’affiche en déboursant seulement 4 euros par séance.

En 2019, 3,4 millions de spectateurs avaient profité de la Fête du cinéma, un record depuis six ans, selon des informations d’Allociné.

Le jeune public pourra découvrir un film Disney, « Cruella » avec Emma Stone, ou bien « Pierre Lapin 2 » qui sort ce mercredi.

Il est toujours possible de retrouver les films primés récemment aux Oscars comme « Nomadland » ou « The Father » de Florian Zeller.

Pour les films français, les cinéphiles pourront découvrir « Présidents », le nouveau film d’Anne Fontaine avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois qui incarnent Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais aussi « Teddy », un film d’horreur ou bien encore « My Zoé » de Julie Delpy.