La famille royale britannique annonce que de nouveaux évènements officiels pourraient être annulés cet été

Rishi Sunak a convoqué hier des élections législatives pour le 4 juillet prochain.

Le palais de Buckingham vient de faire une nouvelle annonce, alors que Kate Middleton est toujours relevée de ses fonctions publiques et que Charles III reprend à peine les siennes.

Depuis le mois de janvier, les Britanniques tremblent à chaque communiqué émanant du palais de Buckingham. Il y avait d’abord eu l’annonce de l’hospitalisation concomitante de Charles III et de Kate Middleton, chacun pour une opération. Puis l’impensable a noirci les journaux du monde entier lorsque le Palais a annoncé que le roi entamait un traitement pour se soigner d’un cancer, suivi quelques semaines plus tard par une vidéo de Kate Middleton dans laquelle elle révélait entrer dans une phase de traitements pour lutter, elle aussi, contre un cancer. Avec tout cela, les apparitions royales se sont faites plus rares.

À ce jour, la princesse de Galles, Kate Middleton, reste toujours à l’abri des regards, ayant mis en pause ses fonctions publiques jusqu’à nouvel ordre. Quant au roi, il a honoré sa première visite officielle le 30 avril, en compagnie de son épouse, la reine Camilla, puis seul pour la première fois le 9 mai dernier. Mais voilà que Buckingham vient d’annoncer que les visites officielles des membres royaux pourraient de nouveau être repoussées.

Heureusement, les raisons ne sont pas cette fois médicales mais politiques. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré lors d'une conférence de presse organisée mercredi 22 mai : « Plus tôt dans la journée, j'ai parlé avec Sa Majesté le Roi pour demander la dissolution du Parlement. Le roi a accédé à cette demande et nous aurons des élections générales le 4 juillet ». Par conséquent, la famille royale reportera ses engagements car ces derniers « pourraient sembler détourner l'attention ou distraire de la campagne électorale », a déclaré un porte-parole du palais de Buckingham le 21 mai, cité par le magazine People. « Leurs Majestés présentent leurs sincères excuses à tous ceux qui pourraient en être affectés », a ajouté le porte-parole.

Qu’adviendra-t-il de la parade annuelle très attendue Trooping the Colour, qui fait l’objet d’un défilé le 15 juin, ou de la visite d'État de l'empereur et de l'impératrice du Japon au palais de Buckingham, prévue pour la fin du mois de juin ? Pour l’instant, ces évènements ne sont pas garantis d’être maintenus.

En attendant, le roi Charles III et la reine Camilla sont attendus en France, le 6 juin, pour les célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Cette visite en hexagone sera le premier déplacement à l'étranger du souverain depuis l'annonce de son cancer.