La décision qui déchire la famille royale Anglaise

Le roi d'Angleterre, Charles III, et son épouse - Photo AFP

Fin de règne. C’est ainsi que s’intitule le dernier livre du journaliste Omid Scobie, paru le 1er décembre 2023 en France (Endgame, en anglais). L’ouvrage n’a pas manqué de faire couler beaucoup d’encre dans la presse anglo-saxonne, en raison des nombreuses révélations qu’il peut comporter sur le quotidien de la famille royale… et les tensions qui minent les relations de ses différents membres. L’auteur, affirme Gala sur son site, apporte de quoi “faire trembler les murs de Buckingham”. A bon entendeur.

Parmi les révélations en question figure l’une des décisions de Charles III. Le souverain, semble-t-il, a décidé de prendre financièrement en charge la sécurité du prince Andrew, actuellement privé de toute aide financière de la part de la Couronne. Le prince, rappelons-le, a perdu son prédicat d’Altesse Royale comme ses grades militaires honorifiques en raison de sa mise en cause dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein. A certains égards, il réintègre aujourd’hui le giron de la famille royale, notent nos confrères.

Seulement, voilà : le prince Andrew n’est pas le seul à avoir été abandonné financièrement par la Couronne de Grande-Bretagne. C’est aussi le cas du prince Harry qui, depuis qu’il a décidé de renoncer à ses fonctions royales, doit assurer sa propre protection ainsi que celle de son épouse Meghan Markle. “Le duc et la duchesse de Sussex financent personnellement une équipe de sécurité privée pour leur famille, mais cette sécurité ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire lorsqu’ils sont au Royaume-Uni”, avait d’ailleurs rappelé leur représentant légal à l’occasion d’une interview accordée au Sun durant le printemps 2023. De quoi agacer Harry, fils de Charles, d’autant que la facture que la Couronne accepte de prendre en compte pour Andrew est plus que conséquente. On parle d’un nombre à sept chiffres, indique Omid Scobie…

Pour mettre un terme à cette situation – c’est-à-dire bénéficier lui aussi d’un financement de la Couronne –, Harry a décidé de porter plainte contre le ministère de l’Intérieur à l’origine de la suspension du soutien financier qui lui revenait jusqu’à lors. Hélas pour lui, la décision de justice n’a pas tranché en sa faveur.