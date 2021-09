L'Union Européenne souhaite que les chargeurs de mobiles soient utilisables sur n'importe quel smartphone

iPhone

L’Union européenne va proposer ce jeudi une proposition de directive imposant aux fabricants de smartphones et autres appareils électroniques de se doter d’un chargeur unique interopérable note Le Parisien.

Les premières pressions non contraignantes de l’UE ont permis de considérablement uniformiser le marché des smartphones, en faisant passer le nombre de chargeurs différents de 30 en 2009, à trois aujourd’hui.

Mais, lasse du manque de coopération des derniers réfractaires, la commission européenne a finalement décidé de légiférer sur le sujet.

Si cette directive européenne est adoptée, tous les smartphones, mais aussi les tablettes, les casques audio et les enceintes musicales seront dotées d’un port USB-C.

Pour aller plus loin, le texte doit également imposer aux fabricants de ne plus systématiquement fournir de chargeurs à l’achat d’un smartphone comme Apple le fait depuis le lancement il y a un an de l’iPhone 12.