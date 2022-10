L’un des plus grands experts en sainteté du Vatican vient de mourir et l’on découvre qu’il avait bien des secrets

Kurt Peter Gumpel est décédé à l’âge de 98 ans à Rome.

Absolument rien de déshonorant mais une trajectoire personnelle et une histoire familiale fascinantes.

Kurt Peter Gumpel est décédé la semaine dernière à l’âge de 98 ans à Rome, selon des informations d'America Magazine. Le Père Gumpel a travaillé pour la Congrégation pour les Causes des Saints du Vatican, où sa maîtrise de l'histoire, du développement et des procédures de canonisation était inégalée.

Le père Gumpel a guidé plus de 150 candidats à travers le processus par lequel l'Eglise catholique romaine enquête, étudie et juge ceux qui sont jugés dignes ou indignes de vénération comme saints.

Parmi les candidats retenus figuraient Jacinto et Francisco Marto, deux des trois enfants qui ont été témoins de visions de la Vierge Marie à Fatima et plusieurs femmes américaines, dont Kateri Tekakwitha, la première sainte amérindienne.

Le Père Gumpel a aussi défendu Pie XII contre les détracteurs du pape en temps de guerre.

Selon le témoignage d’un ancien journaliste de Newsweek, le père Gumpel avait l’habitude de travailler en étant entouré de documents et de manuscrits.

Le père Gumpel connaissait particulièrement bien l'histoire allemande moderne et avait un accès inégalé aux lettres et documents du pape dont il avait bénéficié pendant des décennies avant que les "archives secrètes" du Vatican soient révélées.

Il a néanmoins accepté la décision du Vatican de suspendre le processus de canonisation du pape.

Il avait un secret qu'il a partagé avec quelques rares personnes. Son nom de famille, Gumpel, était en réalité un pseudonyme. Son nom de famille réel était Hohenzollern, la dynastie royale des rois et des princes, des électeurs et des empereurs (1871-1918), qui a gouverné tout ou partie de l'Allemagne et de la Roumanie à partir du 11ème siècle.

Le pape Paul VI connaissait également la véritable identité de Gumpel. Au cours du Concile Vatican II, au cours duquel le père Gumpel a été consultant, le pape a demandé à Peter Grumpel d'écrire l'histoire de sa vie.

Kurt Peter Hohenzollern était fils unique. Sa famille s'attendait à ce qu'il se marie et prolonge leur lignée royale particulière. Pierre, cependant, avait à cœur de devenir jésuite. Il demanda conseil à un prêtre italien devenu ami de la famille.

Le prêtre était le cardinal Eugenio Pacelli, ambassadeur du Vatican en Allemagne au moment de la montée au pouvoir d'Hitler, bientôt élu pape Pie XII.

Le père Grumpel a fait le choix d’une nouvelle identité pour protéger ses proches pendant la guerre face à la barbarie nazie.

Un journaliste du quotidien néerlandais Nederlands Dagblad a tenté, par le passé, de retracer le destin de Peter Grumpel. Il a notamment cité un historien néerlandais qui a suggéré que Peter était très probablement le petit-fils illégitime d'un industriel de Hanovre riche et politiquement puissant qui possédait autrefois une banque privée appelée Gumpelbank avant de perdre sa fortune.

