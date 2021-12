L'homme armé arrêté dans le parc du chateau de Windsor voulait tuer la reine

The Sun

Un homme âgé de 19 ans a été arrêté porteur d'une arbalète dans le parc du château de Windsor où la reine Elisabeth passe les fêtes de fin d'année.

Il avait escaladé la clotûre avec une échelle de corde, et se trouvait à 500 mètres des appartements privés de la reine, quand il a été interpellé par des policiers armés.

Une vingtaine de minutes plus tôt, cet homme a envoyé à ses amis sur Snpachat une vidéo signale le quotidien The Sun. Il apparaît dans cette vidéo, une arbalète noire à la main, avec une capuche et un masque blanc qui cache son visage.

Dans cette vidéo il déclare "Je suis désolé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Je vais tenter d'assassiner la reine Elizabeth".

L'homme a été interné.