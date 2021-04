L'Allemagne ferme lentement ses mines de lignite, qui produisent le type de charbon le moins efficace et le plus polluant

Centrale à charbon en Allemagne

L'année dernière, l'Allemagne a annoncé qu'elle prévoyait d'éliminer complètement l'utilisation du charbon d'ici 2038 . Le lignite est le plus polluant de tous les types de charbon, car sa densité plus faible signifie que de plus grandes quantités doivent être brûlées pour produire une unité d'énergie, et il est responsable de 20% des émissions de carbone du pays remarque la BBC.

L'Allemagne est le plus grand producteur de lignite au monde, et l'industrie a façonné à la fois le paysage et la vie des communautés d'ici depuis des générations.

Depuis la fin des années 40, une cinquantaine de villages ont été détruits pour faire place à des mines de charbon en Rhénanie du Nord-Westphalie, l'État le plus peuplé d'Allemagne. Old Manheim se trouve à la lisière de Hambach, l'une des trois mines à ciel ouvert de la région où le lignite, un lignite tendre utilisé presque exclusivement dans la production d'électricité, est extrait.