Kate Middleton atteinte d’un cancer : Emmanuel Macron salue la « résilience » de la princesse de Galles

Des couvertures des journaux britanniques après l'annonce de Kate Middleton sur sa maladie.

La princesse de Galles, Kate Middleton, a révélé avoir commencé un traitement contre le cancer qui lui a été diagnostiqué après une opération en janvier. L’annonce a fait l’effet d’une bombe outre-Manche. Kate Middleton n’a pas précisé la nature de son cancer mais a annoncé qu'elle suivait une chimiothérapie préventive.

Depuis, les réactions de soutien et d’affection ont afflué dans le monde entier. Après la Maison-Blanche qui s’est dit « extrêmement triste », Emmanuel Macron s’est exprimé sur X vendredi dans la soirée.

Le chef de l’Etat français s’est adressé directement à la belle fille du roi Charles III. Emmanuel Macron a adressé à Kate Middleton, avec son épouse Brigitte, un « plein rétablissement ». « Votre force et votre résilience nous inspirent tous », a ajouté le président de la République.

L’officialisation de la maladie de Kate Middleton, via une vidéo, intervient après plusieurs semaines de rumeurs sur son état de santé. Mariée au prince William, l’héritier du trône depuis 2011, Kate Middleton est l’un des membres de la famille royale les plus populaires.

La princesse de 42 ans a publié une vidéo pour communiquer sur son état de santé :

« En janvier, j'ai subi une importante opération abdominale à Londres. A l'époque, on pensait que mon état n'était pas cancéreux. Cependant, les tests effectués après l'opération ont révélé qu'un cancer avait été présent. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et je suis maintenant aux premiers stades de ce traitement ».

Elle a cependant tenu à assurer qu'elle allait « bien ».

L'état de santé de la princesse préoccupait depuis plus de deux mois. Le 17 janvier, le palais de Kensington avait révélé que Kate avait subi, la veille, une lourde opération de l'abdomen dans une clinique londonienne. Le palais avait alors prévenu qu'elle ne reprendrait pas ses fonctions publiques avant Pâques.

La longue convalescence de la princesse et l'absence d'informations ont alimenté depuis des semaines rumeurs et folles spéculations, renforcées par la publication par le palais de Kensington d'une photo de Kate et ses enfants qui s'est avérée retouchée.

L’état de santé d’un autre membre de la famille royale britannique a aussi été très commenté ces dernières semaines. Il y a un mois, le roi Charles III avait en effet annoncé qu'il était touché par un cancer.