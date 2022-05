Kanye West va collaborer avec McDonalds pour concevoir de nouveaux emballages

Le rappeur américain Kanye West assiste aux WSJ Magazine 2019 Innovator Awards au MOMA, le 6 novembre 2019 à New York.

Kanye West a pour mission de « réimaginer » les emballages de la célèbre chaîne de restauration rapide. Le rappeur sera accompagné par le designer de la marque Muji, Naoto Fukasawa.

Le design et la forme des emballages évoquent Yeezy, la ligne de vêtements du rappeur, ainsi que des créations artistiques, pour un style minimal et sobre. De plus, les lignes de ces emballages seront très éloignées du design traditionnel de la chaîne de fast-food, souvent associé à des couleurs vives.





Si McDonalds n’a pas encore réagi, Kanye West a fait savoir que sa collaboration avec restaurant se poursuivra sur d'autres emballages, comme ceux des frites. Encore une fois, il fait référence à une de ses chansons, Gold Digger : « This week he moppin' floors, next week it's the fries ». (« Cette semaine, il passe la serpillière, la semaine prochaine, ce sera les frites »).