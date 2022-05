Kalush Orchestra a mis son trophée de l’Eurovision 2022 aux enchères pour soutenir l’armée ukrainienne

Les membres du groupe ukrainien Kalush Orchestra mettent leur trophée en vente. Les bénéfices seront reversés à l'armée ukrainienne.

Kalush Orchestra, le groupe qui a permis à l'Ukraine de remporter la dernière édition de l'Eurovision le 14 mai, veut soutenir son pays face à l'invasion russe. Le leader du groupe a annoncé la mise aux enchères du trophée qu'ils ont remporté. Tous les bénéfices seront reversés à l'armée ukrainienne, selon des informations de BFMTV.

Le rappeur Oleh Psiuk, accompagné du directeur d'une fondation caritative, a expliqué sa démarche dans une vidéo publiée sur le compte officiel du groupe :

« Nous avons remporté le Concours Eurovision de la chanson, et maintenant nous voulons aider l'UKraine à remporter la guerre ».

A cette occasion, il a mis en vente le bob qu’il portait à Turin sur la scène du concours international.

Chaque personne qui souhaite participer pour remporter le prix doit faire une donation d'au moins 200 hryvnias (l'équivalent de 5 euros) sur une tombola en ligne d'ici au 28 mai. Un tirage au sort déterminera qui remportera le chapeau.

Oleh Psiuk a précisé qu’il y avait un prix spécial en plus, le trophée remporté lors de la finale de l'Eurovision, un micro en verre :

« Ce micro en verre de l'Eurovision ira à la personne qui fera le plus gros don. Chaque euro que vous donnerez sauvera la vie de soldats ukrainiens ».

Les enchères peuvent être faites en dollars ou en cryptomonnaies.

Une enchère a aussi été mise en place pour remporter un NFT. Le plus gros donateur gagnera un NFT unique représentant Kalush Orchestra et un micro, ainsi qu'un dîner avec les membres du groupe.

En mars dernier, Oleh Psiuk avait confié à Reuters avoir rejoint un groupe de vingt volontaires qui venaient en aide aux victimes du conflit, en leur distribuant des médicaments et en les aidant à fuir :

« Je ne peux pas me réjouir (pour l'Eurovision) parce que je m'inquiète pour mes proches. La guerre m'a séparé de ma petite-amie. Elle est à 300 kilomètres de moi. On ne peut pas se retrouver, parce que c'est très dangereux. Elle est dans un bunker et moi je suis là, et les sirènes qui préviennent de raids aériens retentissent constamment ».

Toujours d'après Reuters, un autre membre du groupe s'était engagé dans une unité de défense territoriale. Les membres répétaient alors séparément, avant de pouvoir se retrouver.