Jusqu'à 34°C : l'Espagne connaît une très forte vague de chaleur

La péninsule ibérique connaît des températures bien au-dessus des normales de saison. En raison de la combinaison de températures élevées, de fortes rafales de vents et de la sécheresse, le risque d’incendie est particulièrement élevé

Avec une pointe à 34,3°C enregistrée à Estepona en Andalousie, l’Espagne connait une vague de chaleur particulièrement forte. Lors du week-end de Pâques, le mercure a dépassé les 27°C sur la majorité de la péninsule.

Ce mardi, le thermomètre atteint la barre des 25°C sur le territoire et 30°C dans plusieurs régions du Sud et de l'Est. Selon El Pais, dans certaines zones, les températures sont 10 à 15°C supérieures aux moyennes saisonnières.

Les météorologues prévoient l’arrivée d’une perturbation dès ce mercredi, ce qui pourrait entraîner des pluies dans la moitié nord du pays. Une importante baisse des températures devrait se faire sentir, même si le répit sera de courte durée. À partir de vendredi, le mercure s'envolera à nouveau, et l'institut météorologue prévoit ainsi des pointes à 33 ou 34°C dans les villes de la vallée du Guadalquivir comme Séville et Cordoue. Dans les îles Canaries, il fera également très chaud avec près de 32°C.

Cette période de fortes chaleurs arrivent après un mois de mars qui a été le deuxième plus chaud et le plus sec du 21ème siècle en Espagne. En outre, les prévisions météorologiques pour le reste du mois montrent que la situation ne va pas s'améliorer, notamment sur le front de la sécheresse.