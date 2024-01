Jusqu’à -15°C la semaine prochaine, en France : où aura-t-on le plus froid ?

Paris sous la neige, photo d'illustration AFP

Moscou-Paris, le retour ? Force est de constater que, pour l’essentiel, les fêtes ont profité d’une température plutôt plus douce qu’elle n’aurait pu l’être par le passé. Ceci étant dit, observe Le Figaro sur son site, le temps va bientôt se gâter… et il devrait de nouveau faire froid. Dans le détail, indiquent nos confrères sur la base des informations de La Chaîne Météo, certains feront même face à un “air continental très froid” susceptible de faire chuter le mercure jusqu’à -15° Celsius. “On se dirige vers un épisode de froid marqué, mais pas d'une vague de froid a priori, même si les modèles peuvent évoluer”, précise d’ailleurs la chaîne spécialisée.

Cette situation s’explique par une descente d’air froid en provenance de Russie et de Scandinavie. Un épisode qui devrait durer quatre jours, au moins. L’indicateur thermique national se situera alors en dessous de 0.9°C.

Sans surprise, c’est dans l’est du pays que l’on sera le plus exposé à ce phénomène météorologique. Les températures vont potentiellement plonger entre -10°C et -15°C et certains “trous à froid” pourraient voir le sol geler. Plusieurs journées sans dégel sont d’ailleurs attendues en Alsace, en Auvergne et dans le Rhône-Alpes.Les Hauts-de-France seront aussi considérablement touchés, puisque des températures allant de 0°C à -5°C seront observées en fourchette minimale (1 à 5°C en fourchette haute). Plus au sud et dans l’ouest, l’épisode ne sera pas aussi sévère, poursuit Le Figaro.