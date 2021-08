JO de Tokyo, tir au pistolet à 25 mètres Jean Quiquampoix offre à la France une sixième médaille d'or

Jeux Olympiques Tokyo

Cinq ans après sa médaille d'argent aux Jeux de Rio, Jean Quiquampoix est allé chercher la médaille d'or au tir rapide 25 mètres lors des JO de Tokyo, lundi 2 août. Il s'agit de la 22e médaille pour la France, la sixième en or et la première de cette journée souligne France Info.

À 25 ans, ce Maréchal des Logis de la gendarmerie tient son titre olympique "On pourrait croire que c'est facile mais c'était très dur en émotion, de rester concentré, a-t-il réagi, médaille autour du cou. À force d'avoir fait des finales et d'avoir travaillé, je l'ai fait aujourd'hui. C'était important pour moi de gagner et on va se remobiliser pour les Jeux de 2024." explique-t-il cité par France Info.