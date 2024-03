Japon: un fabricant arrête les couches pour bébé… et les remplace par des couches pour adultes

Le Japon a la population la plus âgée au monde après Monaco

La situation démographique japonaise va mal. À tel point qu’un fabricant de couches a décidé de se retirer du segment bébé pour se consacrer … aux seniors.

« La demande pour les couches bébés diminue à cause de plusieurs facteurs, dont la chute du taux de natalité », a justifié un porte-parole de Oji Holdings interrogé mardi 26 mars. Sa production de couches bébés va s'arrêter en septembre après avoir chuté de plus de 40% par rapport à son pic atteint en 2001, et ne représentait plus que 400 millions d'unités par an.

Le Japon a la population la plus âgée au monde après Monaco et le nombre de naissances dans le pays a atteint en 2023 le niveau le plus bas depuis le début de ces statistiques en 1899 (-5,1% sur un an). L’an dernier, les décès étaient deux fois plus nombreux que les naissances.