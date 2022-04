Salières

Japon : des chercheurs inventent des baguettes électriques pour augmenter le goût salé sans saler plus ses aliments

Des chercheurs japonais ont mis au point des baguettes informatisées qui améliorent la sensation de goût salé, une solution pour ceux qui ont besoin de réduire le sodium dans leur alimentation signale CNN.

Co-développées par Homei Miyashita, professeur à l'Université Meiji, et le fabricant de boissons Kirin Holdings Co. , les baguettes améliorent le goût des aliments à l'aide d'une stimulation électrique et d'un mini-ordinateur porté sur un bracelet.

L'appareil utilise un faible courant électrique pour transmettre les ions sodium des aliments, à travers les baguettes, à la bouche où ils créent une sensation de salinité, a déclaré Miyashita.

"En conséquence, le goût salé est multiplié par 1,5", selon le professeur. Les baguettes rehaussant le goût pourraient avoir une importance particulière au Japon, où le régime alimentaire traditionnel privilégie les goûts salés. L'adulte japonais moyen consomme environ 10 grammes de sel par jour, soit le double de la quantité recommandée par l'Organisation mondiale de la santé.