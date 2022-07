Ivana Trump, la première épouse de Donald Trump, décède à 73 ans

Ivana Trump

Retrouvée près d'un escalier dans son appartement de New York

Ivana Trump, première épouse de Donald Trump et mère de trois de ses enfants, est décédée à l'âge de 73 ans signale la BBC.

"C'était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante", a déclaré M. Trump sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social.

Mme Trump, qui est née dans l'actuelle République tchèque, a épousé l'ancien président en 1977. Ils ont divorcé 15 ans plus tard en 1992.

Ils ont eu trois enfants ensemble - Donald Jr, Ivanka et Eric Trump.

La police pense que la cause du décès pourrait être accidentelle, selon l'Associated Press.

Des sources ont déclaré à l'agence de presse que Mme Trump avait été retrouvée inconsciente près d'un escalier chez elle à New York, et on pense qu'elle est peut-être tombée