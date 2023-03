Intelligence artificielle : OpenAI lance GPT-4, une version de ChatGPT « aussi performante que les humains » pour certaines tâches

OpenAI vient de lancer GPT-4, une nouvelle version de ChatGPT.

L'entreprise américaine a précisé que son programme allait devenir « plus créatif et collaboratif que jamais » avec GPT-4.

GPT-4, la nouvelle version de la technologie d'intelligence artificielle générative qui opère le célèbre chatbot (ChatGPT) de l'entreprise américaine OpenAI, est officiellement lancée. Ce nouvel avatar constitue un pas de plus vers des programmes informatiques aussi « intelligents » que les humains, selon la société.

Microsoft, qui a investi des milliards de dollars dans la start-up OpenAI, a annoncé avoir intégré GPT-4 à Bing, son moteur de recherche déjà doté de fonctionnalités de ChatGPT depuis un mois.

« GPT-4 est un grand modèle multimédia, moins doué que les humains dans de nombreux scénarios de la vie réelle, mais aussi performant que les humains dans de nombreux contextes professionnels et académiques », a déclaré OpenAI dans un communiqué.

ChatGPT suscite beaucoup de critiques depuis qu'il est en accès libre et utilisé par des millions de personnes dans le monde pour écrire des dissertations, des lignes de code, des scénarios ou pour tester ses capacités. Avec GPT-4, le chatbot va devenir « plus créatif et collaboratif que jamais », a promis l'entreprise.

Contrairement aux versions précédentes, le nouveau modèle est équipé de la vision. Il comprend le texte mais aussi les images, grâce à une autre start-up, Be My Eyes. Il ne génère en revanche que du texte.

Pour l’instant, seuls les utilisateurs de ChatGPT Plus, la version payante du chatbot, et le million d'internautes ayant accès au nouveau Bing vont pouvoir tester GPT-4 (sans le traitement d'images pour l'instant).