« Il est incapable de faire du mal à une femme » : Carole Bouquet défend son ancien compagnon, Gérard Depardieu, mis en examen pour viols

L'actrice française Carole Bouquet, ancienne compagne de Gérard Depardieu, a défendu à la télévision l'acteur qui est visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle.

"J'ai un vrai problème avec ce qui est en train de se passer avec Gérard en ce moment… J'ai peur pour lui", a déclaré l'actrice Carole Bouquet à l'émission Quotidien sur TMC, jeudi 21 décembre, prenant la défense de celui qui fut son compagnon pendant une dizaine d'années. Gérard Depardieu est désormais au cœur d'un scandale médiatique et politique faisant suite à plusieurs plaintes et témoignages pour viol et agression sexuelle.

"Ce tribunal médiatique continue, ça fait des mois que ça dure et c'est en train de tuer un homme. Je ne peux pas le supporter. Je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révélerait être un monstre, mais ce n'est pas le cas de Gérard", a-t-elle poursuivi.