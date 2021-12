RER

Après des mois de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la reprise économique s’accompagne d’un retour des voyageurs dans les transports en commun franciliens, et en particulier sur le réseau ferré. Mais la crise a aussi joué un rôle d’accélérateur pour certaines évolutions sociétales avec le développement du télétravail, des achats à distance et de la pratique du vélo. de nouveaux usages et de nouveaux besoins ont émergé selon l'Institut Paris Région.

Lors du premier confinement, du 17 mars au 11 mai 2020, la fréquentation des transports en commun franciliens a chuté brutalement à 5% de la normale selon l'Institut Paris Région.

Les voyageurs sont revenus dans les trams, métros, RER et trains au cours du mois de juin 2020. En septembre 2020, le nombre de voyageurs était à plus de 70% de l’avant-Covid. Le deuxième confinement, du 30 octobre au 15 décembre 2020, a entraîné une nouvelle chute de la fréquentation du mass transit, moins prononcée (-50 %) mais plus durable.

La remontée a ensuite été plus progressive, avec des rechutes au gré des restrictions liées aux conditions sanitaires (troisième confinement du 3 avril au 3 mai 2021, couvre-feux…). Ce n’est qu’en septembre-octobre 2021 que la fréquentation a franchi la barre des 80% de l’avant-Covid, et la reprise se poursuit.

On constate désormais un écart de 24 % entre le nombre de voyageurs le mardi comparé au nombre du vendredi vendredi