© Kena Betancur / AFP

Pression sur les laboratoires

Greta Thunberg ne se rendra pas à la COP26 si l'inégalité vaccinale contre la Covid-19 entre les pays riches et les pays pauvres persiste

Greta Thunberg a menacé de ne pas se rendre à la future COP 26 et a lancé un appel pour lutter contre les inégalités vaccinales à travers la planète. Reportée d'un an à cause de la pandémie de Covid-19, la COP26 doit se dérouler du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Ecosse. Cet événement doit permettre d’apporter des solutions pour répondre à l'urgence climatique.