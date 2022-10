Football : Iker Casillas s'excuse après son « faux » coming-out sur Twitter

L'ancien gardien du Real Madrid et du FC Porto, Iker Casillas, s'est excusé après son « faux » coming-out sur Twitter.

Iker Casillas, âgé de 41 ans et retiré des terrains depuis 2020, s'est retrouvé au coeur d'une polémique ce week-end. L'ancien gardien international espagnol a publié un tweet dans lequel il prétendait révéler son homosexualité :

« J'espère que vous me respecterez: je suis gay »

Il a finalement supprimé son message et annoncé le piratage de son compte certifié :

« Compte hacké. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Pardon à tous mes followers. Et, évidemment, toutes mes excuses à la communauté LGBT »

Son « faux » coming-out a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Carles Puyol, ancien défenseur du FC Barcelone avait répondu ironiquement à Iker Casillas :

« C'est le moment de raconter notre relation, Iker ».

Il s'est excusé « pour cette blague sans aucune mauvaise intention et absolument hors de propos ».

Derrière la blague de mauvais goût d'Iker Casillas se cache, d'après le média espagnol AS, une tentative de faire taire les spéculations au sujet de sa vie privée. Depuis sa séparation, en 2021, de nombreuses rumeurs circulaient sur la vie intime d’Iker Casillas (dont une liaison avec la chanteuse Shakira, elle-même en instance de divorce).

Cette série de tweets a provoqué la colère de Josh Cavallo, le seul joueur professionnel en activité à avoir fait son coming out. Sur Twitter, le footballeur australien s'est désolé de la situation :

« Voir Casillas et Puyol se moquer de leur coming out est décevant. C'est un voyage difficile que toute personne LGBTQ+ devra traverser. Voir mes modèles et légendes du foot se moquer d'un coming out et de ma communauté est au-delà de l'irrespect ».