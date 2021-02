Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris... Le casting du film "Les trois mousquetaires" se dévoile

Vincent Cassel jouera le mousquetaire Athos.

RTL a levé une partie du voile sur la superproduction de Pathé "Les trois mousquetaires". Dévoilée en novembre dernier, cette production en deux films sera réalisée par Martin Bourboulon ("Papa ou Maman"), et écrite par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière ("Le Prénom"). Les deux films, adaptés du roman d'Alexandre Dumas, seront produits par Dimitri Rassam. "C'est important de le souligner, c'est 60 millions d'euros sur les deux films. C'est un peu schizophrénique, on a envie de re proposer des histoires aux spectateurs, de les faire revenir dans les salles, et en même temps on est un peu tous dans la nasse. Mais, je crois au fait que l'ambition est un mot noble (...) on sait qu'on n'aura absolument pas à rougir (...) parce que c'est notre bonheur aussi de s'emparer de ce type-là de projet", explique Dimitri Rassam au micro de RTL.

La radio a donné plus d'informations sur le casting. D'Artagnan sera incarné par François Civil, l'acteur français montant vu notamment dans "Ce qui nous lie" ou "Le chant du loup". Vincent Cassel sera Athos, Pio Marmaï sera Porthos et Romain Duris jouera Aramis. Eva Green jouera Milady prendra les traits d'Eva Green et Louis Garrel se glissera dans la peau de Louis XIII.

Lyna Khoudri (Papicha) incarnera Constance Bonacieux, Vicky Krieps (Phantom Thread) sera la Reine Anne d’Autriche et Oliver Jackson-Cohen (The Haunting et The Haunting of Bly Manor) interprétera le Duc de Buckingham.

La sortie des "Trois mousquetaires" est prévue au début de l'année 2023.