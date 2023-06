"En pleine forme, ou presque" : Michel Drucker donne des nouvelles après son opération du cœur

L'animateur de télévision de 80 ans s'est exprimé jeudi, pour la première fois depuis ses problèmes cardiaques et son opération.

"Ceux qui me croyaient mort devront encore attendre !", a plaisanté Michel Drucker jeudi 1er juin, dans son premier message public depuis ses problèmes cardiaques et son opération. Le célèbre animateur de télévision de 80 ans a donné rendez-vous aux téléspectateurs "en septembre". "Je suis en pleine forme, ou presque", a-t-il ajouté, visiblement amaigri et à l'élocution ralentie, dans un court message vidéo publié sur Instagram.

"Merci pour vos témoignages, ça m'a beaucoup beaucoup touché, rendez-vous en septembre, sur le plateau de Studio Gabriel, sur mon canapé", a-t-il conclu.