Dwayne Johnson a été contacté en 2022 pour se présenter à la Maison-Blanche

L'acteur américain Dwayne Johnson, alias « The Rock »

L'acteur Dwayne Johnson a révélé cette semaine au micro du podcast What Now? de Trevor Noah que plusieurs partis politiques l'avaient approché en 2022 pour qu'il se présente à l'élection présidentielle. « A la fin de l'année 2022, j'ai été contacté par des partis pour me demander si je comptais me présenter et si je devais me présenter », a-t-il déclaré. « Ça venait de nulle part. C'était énorme ».

« Ils m'ont montré que j'aurais toutes mes chances si je m'engageais sur ce terrain. C'était surréaliste parce que ça n'a jamais été mon objectif », a-t-il ajouté. « En fait, il y a beaucoup de choses que je déteste à propos de la politique ».

Selon un sondage réalisé en 2021, 46% des Américains sont prêts à voter pour lui. « C'était un sondage très intéressant et ça m'a beaucoup ému », a-t-il commenté. « Ça m'a étonné et je me suis senti très honoré ».

Ce n’est pas la première fois que Dwayne Johnson, alias « The Rock » évoque la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. En 2021, il affirmait magazine USA Today: « J'envisagerais une élection présidentielle dans le futur si c'est ce que les gens veulent. Vraiment, je pense ce que je dis, et ma réponse ne se veut en aucun cas désinvolte. Ce sera aux gens de décider... Alors j'attends, et j’écoute ».