Disneyland Paris : l’envolée des prix des nouveaux pass annuels met les abonnés en colère

Le parc, qui avait interrompu son service de pass annuel fin mars, a annoncé mardi une nouvelle gamme impliquant notamment une hausse de ses tarifs.

Après plus de trois mois d’interruption, le temps de repenser son offre, le parc Disneyland Paris a annoncé mardi le retour de ses abonnements annuels, connus sous le nom de Disney Pass. Attendues, l’augmentation des tarifs et la perte de certains avantages ont fait l’effet d’une véritable douche froide pour les adeptes du parc de Marne-la-Vallée. Ces nouvelles formules seront d’abord uniquement proposées aux visiteurs déjà abonnés ou en cours de renouvellement de leur pass, à compter du 19 juillet. Mais elles ne font pas que des heureux et certains songent désormais à y renoncer.

Concrètement, trois offres de pass annuels sont désormais disponibles : bronze, silver et gold. Elles remplacent les quatre anciennes gammes nommées Discovery, Magix Flex, Magic Plus, et Infinity. L’offre la moins chère, le Disneyland Pass Bronze, remplace le Pass Annuel Discovery. Le prix augmente cependant de 26%, passant de 229 euros par an à 289 euros.

Si l’ancienne version donnait un accès au parc de 150 jours par an, contre 170 jours pour la nouvelle, la différence concerne également la période accessible aux détenteurs du pass. En effet, Disneyland Paris affirme que les abonnés bénéficieront désormais d’un «accès illimité» au parc, puisque l’ancien système imposait des quotas qui restreignaient l’accès des adhérents au parc une grande partie de l’année. Les détenteurs pourront désormais se rendre à Disneyland Paris «tous les jours de validité indiqués dans le calendrier d'accès de chaque type de Pass et jusqu'à ce que la capacité des Parcs soit atteinte». Plus globalement, Disneyland Paris indique que ce changement est essentiel, notamment face à des plaintes d’abonnés liées aux changements réguliers des calendriers en fonction de l’affluence.

Malgré ce calendrier annuel plus large pour ceux qui possèdent le pass annuel, l'envolée des prix suscite la colère des adhérents. Le Disneyland pass silver, qui maintient l'accès au parc de 300 jours par an, sera proposé au prix de 499 euros annuels contre 319 euros pour l'ancien pass annuel Magic Flex. Concernant l'offre la plus haut de gamme, qui remplace le pass annuel «Infinity» au profit du Disneyland pass gold, celle-ci offrira toujours un accès au parc toute l'année, mais pour la somme de 699 euros par an contre 499 euros précédemment. Un bond de 40%.