Des radars anti-bruit testés en France, ce serait une première mondiale

Radar

L’été, les habitants de la vallée de Chevreuse, dans les Yvelines, ne comptent plus les motos, les quads et autres scooters qui conduisent en surrégime, accélèrent dans les virages sinueux et profitent d’un débridage, d’un pot d’échappement non homologué ou d’une chicane tout simplement enlevée raconte Le Parisien.

Un radar nouvelle génération va donc être installé ce mardi matin, le 4 janvier, à Saint-Lambert (Yvelines), sur la route départementale 46.

Sept autres villes — Paris, Nice (Alpes-Maritimes), Toulouse (Haute-Garonne), Bron (Rhône), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) et Saint-Forget (Yvelines) — auront bientôt leur radar anti-bruit , tous installés « en agglomération » dans des zones où l’on ne peut rouler à plus de 50 km/h.

À chaque fois, comme à Saint-Lambert, trois appareils tests — de trois industriels différents — seront alignés sur le bas-côté de la route pour effectuer « un contrôle automatique du niveau d’émissions sonores des véhicules », précise le décret qui doit être publié dans les jours qui viennent.