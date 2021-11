Concours Miss France : Les candidates auront désormais un contrat de travail

Miss Tahiti à côté de l'animateur Jean-Pierre Foucault à Lille, le 15 décembre 2018.

Alexia Laroche-Joubert, productrice de l'émission, annonce un vrai changement pour cette élection 2021. « Les 29 miss auront des contrats de travail dans le cadre de la cérémonie à Caen ».

Elle en profite également pour faire le point sur les critiques et le manque de modernité reproché au concours. « Il y a peut-être des discussions à avoir sur le terme juridique de célibataire. Sur les tatouages, on a été un peu trop restrictifs aussi, mais on doit parler de ses questions avec les comités également ».

Dernière ombre au tableau: les attaques récurrentes de groupes féministes, qui tenteraient de sabotter l'émission. Alexia Laroche-Joubert hausse le ton: « ces polémiques par des groupes néo-féministes ne sont que du buzz. Je voulais les rencontrer mais ce n’est pas possible de discuter avec elles car elles ne veulent qu’une seule chose : tuer le concours ».

L'élection sera diffusée le 11 décembre sur TF1.

