Elle est sans doute la plus grande joueuse de basket-ball américaine de tous les temps, et elle serait détenue à Moscou. En pleine guerre, ses fans voudraient savoir pourquoi on en parle si peu note la BBC.

Dans sa dernière apparition publique, Brittney Griner, la basketteuse professionnelle américaine a été vue franchissant le contrôle de sécurité de l'aéroport, en traînant une petite valise noire.

Griner avait atterri à l'aéroport de Sheremetyevo, à côté de Moscou, pour y jouer une autre saison dans la ligue russe de basket.

Griner, 31 ans, aurait été arrêtée par les autorités russes pour trafic de drogue. Un mois après sa détention, on sait peu de choses sur sa situation.

Le service fédéral des douanes russe a déclaré dans un communiqué de presse qu'un chien renifleur avait conduit les autorités à fouiller le bagage à main d'une basketteuse américaine et qu'il avait été trouvé des cartouches de vapotage contenant de l'huile de haschisch.

Un porte-parole du département d'État a confirmé la détention de la joueuse, déclarant à la BBC qu'il était "au courant et étroitement engagé dans cette affaire".

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré la semaine dernière que les responsables américains « faisaient tout leur possible » pour l'aider.