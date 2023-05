Chili : Dark Vador jugé dans un procès "pédagogique"

La cour d'appel de Valparaiso, à 120km à l'ouest de Santiago, la capitale, a vu se tenir un procès hors normes. Dark Vador, le fameux méchant shit culte de la saga Star Wars a comparu dans un procès fictif dédié à ses crimes, particulièrement dans l'épisode V de la trilogie originelle. L'initiative a été organisée à l'occasion de la Journée du patrimoine du pays, dans un esprit de pédagogie envers le grand public et dans un contexte de défiance des chiliens envers leurs institutions.

Collant à l'intrigue du film, Dark Vador était ainsi jugé pour avoir coupé la main de son fils, Luke Skywalker, sans trop se concentrer sur les événements du film précédent ; "Ce qui est condamné est la mutilation, non ce que M. Vador a fait auparavant", selon la cour. Une décision pleine de mansuétude, peut-être due à l'influence de l'empereur Palpatine, car un jugement sur l'épisode IV aurait pu exposer Vador à une accusation de complicité de crimes contre l'Humanité, car il était présent lors du test de l'Etoile de la mort contre la planète Alderaand.

Mais, s'en tenant à son crime envers son fils, et "compte tenu des peines prévues par le code pénal de l'espace (...), il va être condamné à une juste peine". Celle ci reste assez rude pour le colosse en noir puisque Dark Vador devra "rester congelé pendant 30 ans dans la carbonite" et aura interdiction "d'approcher pendant 30 ans la victime, Luke, à une distance d'au moins trois planètes". En outre, et ça sera sans doute le plus dur à avaler, Dark Vador s'est vu interdire pour toujours "l'utilisation obscure de la force" et de son sabre laser.

Son avocat, Juan Carlos Manriquez, qui ne s'est pas laissé destabiliser par la dureté de ce cas à défendre, a demandé "ni plus ni moins que la justice", clamant à la cour que "C'est un être humain avec des droits (...) C'est presque une machine, mais aussi un homme. Un père".

L'objectif assumé de ce procès plein de saveur était de "rapprocher la justice, si peu comprise, des citoyens", s'est justifiée Maria del Rosario Lavin, présidente de la cour d'appel de Valparaiso. "Car les gens connaissent bien les procès et les tribunaux, mais très peu le rôle" d'une cour d'appel, estime-t-elle.

Comme en France, la Journée du patrimoine au Chili est l'occasion pour des institutions, des musées et de multiples édifices, dont le palais présidentiel de La Moneda à Santiago, d'ouvrir gratuitement leurs portes au public, un peu partout à travers le pays.