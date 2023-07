Le roi Charles III et ses proches, Photo AFP

Pas question de faire comme les autres et, surtout, pas question de laisser courir les propos et les rumeurs à son sujet ! Depuis le décès de feu la reine Elizabeth II et son propre couronnement, Charles d’Angleterre nourrit une ambition bien particulière, informe le tabloïd Gala, sur la base des informations du Daily Mail. Il faut croire que le monarque a mal digéré certaines des critiques formulées par Meghan Markle et ses amis.

La couronne d’Angleterre serait-elle raciste ? Le balcon présenté au moment du couronnement "semblait bien blanc", a ainsi affirmé l’une des commentatrices de la cérémonie, ce qui n’avait pas manqué de provoquer la polémique alors. Quant à l’épouse du Duc de Sussex, elle a écrit une lettre adressée au roi dans laquelle elle exprimait ses préoccupations concernant des "préjugés inconscients au sein de la famille royale". De quoi bousculer le souverain plus que de raison et mettre un terme à tout espoir de réconciliation proche, informe le Daily Mail.

Mais qui ne répond pas entend pour autant.

Ainsi, Charles III aurait à cœur de moderniser la couronne d’Angleterre et son institution. C’est pourquoi il a décidé d’embaucher, pour la première fois dans l’histoire de la dynastie, une femme de couleur au poste d’assistante du secretaire privé. C’est là, informent nos confrères, l’un des postes les plus importants de la Cour. Et la couleur de peau de la nouvelle tête recrutée, d’origine pakistanaise en plus d’être métisse, n’est pas anodine. "Il s'agit de toute évidence d'un décision prise en pleine conscience par le roi afin de ne pas se limiter aux caractéristiques classiques du mâle blanc", a ainsi fait savoir l’une des sources (restée anonyme) du titre anglais. A bon entendeur.