Charles III est-il en train de couler la monarchie ?

Le roi Charles III a de quoi s'en faire pour sa couronne

Après le long et populaire règne de sa mère Elizabeth II, le roi Charles III du Royaume-Uni ne semble pas faire l'unanimité. Transition passagère ou problème plus profond ?

Il n'y a pas qu'en France où les monarques sont contestés en ce moment. Le nouveau roi outre-manche le découvre à ses dépends. Selon la BBC, les déplacements récents de Charles III ont été l'occasion de rassemblements bruyants d'opposants à la monarchie, équivalents à ceux supportant le règne à venir. Ces militants anti-monarchie admettent qu'ils n'auraient pas osé protesté de la sorte du temps de la reine Elizabeth II. La popularité de cette dernière était son meilleur bouclier ; s'opposer à elle revenait à se marginaliser et à braquer une bonne partie de l'opinion contre la République qu'ils appelaient de leurs voeux. A présent, la situation a changé.

Un sondage Yougov commandé par Panorama auprès de l'opinion britannique suggère un soutien toujours largement majoritaire de la monarchie, avec 58% des sujets de sa majesté favorable à conserver le système actuel, contre 26% préférant un système où le chef de l'État est élu. Mais sous ses chiffres flatteurs se dressent des difficultés d'ampleur pour Charles III, en particulier au long terme.

Car la monarchie n'est pas populaire auprès des jeunes. Ses soutients sont de très loin les personnes les plus agés du pays, 78% des plus de 65 ans soutenant la monarchie. A contrario, seuls 32% des 18-24 ans veulent d'un roi. Et une partie plus large encore, 38%, tend vers une république. Cependant, tout n'est pas perdu pour Charles car environ 30% des jeunes sondés restent indécis. Une cible facile à reconquérir ? Rien n'est moins sûr car 78% des jeunes affirment avant tout leur désintérêt pour la famille royale et son culte, bien implanté chez les générations plus âgées.

Alors sur quels points le nouveau roi peut il travailler à améliorer son image ? Selon le sondage, les critiques adressées à la famille royale concernent avant tout ses dépenses, élevées et opaques. Malvenu dans un contexte d'inflation et de grèves répétées. Ensuite, le sentiment de déconnexion de la monarchie est général, allimenté par les polémiques avec le prince Harry. Enfin, le rapport des royals aux questions ô combien brûlantes qui travaille le débat public au Royaume-Uni : la démocratie, le racisme, les blessures du passé.

La monarchie, déjà finie ? Rien n'est moins sûr, mais il reste beaucoup à faire pour que Charles III se hisse au niveau de son illustreprédécesseure.