Les mobilités douces connaissent un grand boom depuis un an et on voit fleurir sur le marché d'étranges modèles. Aujourd'hui, c'est à l'enseigne Carrefour de présenter sun nouvel engin : le vélo sans pédale.

Pour vous déplacer avec l'engin, il suffira de tourner la poignée comme avec un trottinette électrique. Cependant, il a un problème : il n'est pas homologué pour la route sur l'hexagone et ne pourra être utilisé pour vos trajets du quotidien. Il sera destiné aux espaces privés et en cas de pépin votre assurance ne vous remboursera pas.

Néanmois, cette puissante draisienne accèlère jusqu'à 25 km/h avec une autonomie de maximum 17 km, de quoi faire le tour de votre propriété rapidement. On doute quelque peu de l'utilité d'un tel objet, mais peut-être que dans un avenir proche vous pourrez vous rendre à la gare avec.