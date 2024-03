Cannes 2024 : Xavier Dolan sera le président du jury Un Certain Regard

Annonce de la sélection officielle de la 72ème édition du Festival de Cannes en 2019.

Le réalisateur québécois Xavier Dolan présidera le jury du prix Un Certain Regard au 77e Festival de Cannes en mai prochain, ont annoncé les organisateurs ce jeudi. Habitué de Cannes, il avait obtenu le Prix du Jury en 2014 pour son film Mommy et le Grand Prix en 2016 pour Juste la fin du monde avec Gaspard Ulliel.

Talent précoce du cinéma, Xavier Dolan, avait réalisé son premier long-métrage, J'ai tué ma mère, à l'âge de 19 ans. Il a cependant surpris tout le monde en annonçant l’été dernier n'avoir "plus l'envie ni la force" de faire des films.

Un Certain Regard est la principale section parallèle à la compétition officielle à Cannes, dédiée au cinéma d'auteur et de découverte. Le festival a précisé que la sélection officielle serait annoncée le 11 avril prochain. Parmi les films attendus cette année, et qui pourraient éventuellement être retenus, Megalopolis de Francis Ford Coppola avec Adam Driver et Forest Whitaker, ou une comédie musicale de Jacques Audiard dans le milieu du narcotrafic au Mexique, ainsi que le remake du sulfureux Emmanuelle signé Audrey Diwan avec Noémie Merlant.