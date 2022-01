Drapeau du Nouveau Brunswick

Un lanceur d'alerte de la province canadienne du Nouveau-Brunswick signale qu'une maladie neurologique progressive qui déconcerte les experts depuis plus de deux ans semble affecter un nombre croissant de jeunes et provoquer un déclin cognitif rapide chez certains des affligés avec des symptômes qui ressemblent à ceux de la maladie de Creutzfeldt-Jakob remarque le quotidien britannique The Guardian.

Un employé du réseau de Santé Vitalité Health Network, l'une des deux réseaux sanitaires de la province, a déclaré que les cas suspects sont de plus en plus nombreux et que les jeunes adultes sans problèments de santé antérieurs développent un catalogue de symptômes troublants, notamment une perte de poids rapide, insomnie, hallucinations, difficulté à penser et mobilité réduite.

Le nombre officiel de cas sous enquête, 48, reste inchangé depuis sa première annonce au début du printemps 2021. Mais plusieurs sources indiquent que le cluster pourrait désormais compter jusqu'à 150 personnes, avec un arriéré de cas impliquant des jeunes nécessitant toujours une évaluation plus approfondie.

Un cas suspect concernait un homme qui développait des symptômes de démence et d'ataxie. Sa femme, qui s'occupait de lui, a soudainement commencé à perdre le sommeil et à souffrir de fonte musculaire, de démence et d'hallucinations. Maintenant, son état est pire que le sien.

Une femme d'une trentaine d'années ne parle plus, se nourrit avec un tube et bave excessivement. Sa soignante, une étudiante en soins infirmiers âgée d'une vingtaine d'années, a également récemment commencé à montrer des symptômes de déclin neurologique.

En octobre, des responsables ont suggéré que les huit cas mortels avaient fait l'objet d'un diagnostic erroné, affirmant qu'au lieu de souffrir d'une maladie neurologique commune à ces huit personnes,ces victimes étaient décédées de pathologies connues et différentes.