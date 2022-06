Britney Spears et son petit ami, Sam Asghari, se sont officiellement mariés en Californie

Britney Spears

Britney Spears (40 ans, en robe Versace) et celui qui est son petit ami depuis cinq ans, Sam Asghari (28 ans), se sont officiellement mariés lors d'une cérémonie au domicile de la chanteuse à Thousand Oaks, dans la banlieue de Los Angeles, en Californie, jeudi soir ; au son de l'air Can't Help Falling In Love d'Elvis Presley.

Le couple a quitté la villa de la chanteuse (cinq chambre, huit salles de bain) dans une très chic Rolls Royce blanche avec des sièges en cuir rouge. Le coffre arrière était couvert de roses balnches et roses décorés de roses roses et blanches à l'arrière, surmontant une grande pancarte "Just Married".

Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore et la créatrice Donatella Versace étaient parmi les célèbrités présentes

L'ex-mari de Britney, Jason Alexander, a tenté de s'inviter au mariage de la star plus tôt dans la journée, mais il a été intercepté par le service de sécurité qui protégeait l'événement et il a été plus tard accusé d'« intrusion, vandalisme et deux coups et blessures ''

Le père de Britney, Jamie Spears, sa mère, Lynne Spears et sa sœur cadette Jamie Lynn Spears n'étaient pas présents lors de la cérémonie